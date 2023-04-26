Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что матч за Суперкубок России по футболу состоится 15 июля

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 15 июля 2023 года. Такое заявление он сделал перед журналистами по результатам общего собрания представителей клубов РПЛ.
«Почти единогласно все высказались за старт сезона 23 июля, Суперкубок пройдет 15 июля», — сказал генеральный директор Российского футбольного союза.
Традиционно за трофей в игре на Суперкубок поспорят чемпион и обладатель Кубка России. Скорее всего, первым в чемпионате РФ станет в очередной раз петербургский «Зенит», который одержал несколько убедительных побед подряд.
Так, в 22 туре РПЛ петербуржцы переиграли на выезде московский «Локомотив» 2:1, после чего новоиспеченный нападающий железнодорожников Артем Дзюба не пожал руку тренеру своей бывшей команды Сергею Семаку, информирует «Царьград».