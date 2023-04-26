Военкор Надана Фридрихсон обрушилась с критикой на YouTube из-за удаления репортажа о наступлении ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Надана Фридрихсон жестко раскритиковала руководство видеохостинга YouTube из-за удаления репортажа о наступлении ЧВК «Вагнер».
Свой комментарий относительно ситуации журналистка опубликовала в Telegram-канале. Репортаж был снят еще в августе 2022 года, подчеркнула она.
Военкор добавила, что видеохостинг намерен удалить весь контент о деятельности «оркестра». Это, в свою очередь, по словам журналистки, говорит о том, что «музыканты» дают ВСУ «жару» в Бахмуте, и это — медицинский факт.
«Злоба и бессилие – политика YouTube, какая она есть», — в ярости указала Фридрихсон.
С августа прошлого года бойцы ЧВК «Вагнер» последовательно продвигались к городу, подавляя противника на оборонительных позициях.
Сложные бои были и за Зайцево. Со стороны музыкантов активно работали не только штурмовые группы, но и снайперы.
В настоящий момент бойцы «оркестра» продолжают освобождать Бахмут от украинских военнослужащих. «Музыканты» рассказали журналистам об огромных потерях ВСУ в городе.