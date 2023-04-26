Почему атомная энергетика является одной из самых экологичных и безопасных в 21 веке

Еще одна причина, по которой ядерная энергетика считается безвредной для окружающей среды, заключается в том, что для производства того же количества энергии, что и для других источников, требуется гораздо меньше земли. Например, одна атомная электростанция может производить столько же энергии, сколько большая ветроэлектростанция или массив солнечных панелей, но она занимает значительно меньше места. Это означает, что ядерная энергетика идеально подходит для стран с ограниченными земельными ресурсами, особенно для тех, кто стремится снизить свою зависимость от ископаемого топлива.