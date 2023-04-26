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Рядом с местом падения МиГ-31 в Мурманской области не было инфраструктуры и людей

Происшествия
Рядом с местом падения МиГ-31 в Мурманской области не было инфраструктуры и людей

Крушение военного истребителя МиГ-31 не нанесло ущерба инфраструктуре Мурманской области.

Как сообщает источник ФАН, экипаж самолета успел доложить о неполадке в боевой машине, после чего принял решение о катапультировании. Поскольку рядом с местом падения МиГ-31 не было инфраструктуры и жилых домов, крушение истребителя не нанесло никакого урона. Человеческих жертв также удалось избежать.

Ранее сообщалось о вероятной причине падения военного сверхзвукового самолета МиГ-31. По информации, имеющейся в распоряжении ФАН, возгорание двигателя могло произойти вследствие заправки некачественного топлива.
Военкоры ФАН