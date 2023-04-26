Рядом с местом падения МиГ-31 в Мурманской области не было инфраструктуры и людей

Как сообщает источник ФАН, экипаж самолета успел доложить о неполадке в боевой машине, после чего принял решение о катапультировании. Поскольку рядом с местом падения МиГ-31 не было инфраструктуры и жилых домов, крушение истребителя не нанесло никакого урона. Человеческих жертв также удалось избежать.