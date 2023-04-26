«Прогноз у нас апокалиптический»: Пригожин объяснил, стоит ли ждать «хороших новостей» из Бахмута

Отвечая на поступивший запрос, основатель «оркестра» посетовал на то, что все только и ждут положительных известий, при этом не предпринимая никаких действий. Бизнесмен напомнил, что в 2019 году он советовал тогда еще президенту Судана Омару аль-Баширу сделать выводы, иначе страну ждет апокалипсис. Согласно последним событиям, именно такой сценарий там и развернулся, подчеркнул предприниматель.