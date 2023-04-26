«Прогноз у нас апокалиптический»: Пригожин объяснил, стоит ли ждать «хороших новостей» из Бахмута

Если не делать выводы, то хороших новостей придется ждать долгие годы. Такими словами основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин описал апокалиптический прогноз относительно ситуации на фронте.
Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что отступление ВСУ из Бахмута (Артемовска) приведет к обвалу фронта и побегу войск на западные территории страны. Кроме того, украинские командиры информируют о резком увеличении количества погибших в боях за Бахмут. На фоне появившихся сведений журналисты «ПолитОнлайн» спросили у Пригожина, стоит ли в ближайшее время ждать хороших новостей.
Отвечая на поступивший запрос, основатель «оркестра» посетовал на то, что все только и ждут положительных известий, при этом не предпринимая никаких действий. Бизнесмен напомнил, что в 2019 году он советовал тогда еще президенту Судана Омару аль-Баширу сделать выводы, иначе страну ждет апокалипсис. Согласно последним событиям, именно такой сценарий там и развернулся, подчеркнул предприниматель.
«Мы никаких выводов не делаем, все время ждем хороших новостей. А прогноз у нас также апокалиптический, могу вам сказать об этом с уверенностью. И если мы не сделаем эти выводы, то хороших новостей, может оказаться, мы не услышим еще много-много лет», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что в Бахмуте продолжается кровавейшая битва. «Музыканты» перемалывают резервы ВСУ, однако у бойцов ЧВК «Вагнер» запасы снарядов подходят к концу. По словам бизнесмена, боеприпасов хватит недели на две-три.