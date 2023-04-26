Оператор фильмов Евгения Гришковца Валерий Зибирев скончался в Москве в 77 лет

Оператор фильмов российского драматурга и режиссера Евгения Гришковца Валерий Зибирев скончался в возрасте 77 лет. Он ушел из жизни в своей квартире в Москве.
Предварительной причиной смерти оператора указали сердечно-сосудистую недостаточность. Зибирев скончался в квартире на Каширской улице за день до 78-летия, передает ИА Regnum.
С 1963 года он посвятил себя работе на телевидении. За всю карьеру он принял участие в съемках концертов именитых советских исполнителей. Также оператор поработал на Олимпийских играх в Москве 1980 года.
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