Вероятность крайне мала: военный аналитик Насонов о возможном вторжении ВСУ в Брянскую и Белгородскую области

Со своей стороны, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников высказал точку зрения, что подготовка ВСУ к удару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям может привести к тому, что украинские формирования предпримут попытку вторгнуться на территорию России.