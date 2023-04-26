Вероятность крайне мала: военный аналитик Насонов о возможном вторжении ВСУ в Брянскую и Белгородскую области

Вероятность того, что украинские бандформирования захватят какие-то российские территории, вижу, как крайне низкую. Таким мнением в беседе с ФАН поделился военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Со своей стороны, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников высказал точку зрения, что подготовка ВСУ к удару со стороны Харькова по Брянской и Белгородской областям может привести к тому, что украинские формирования предпримут попытку вторгнуться на территорию России.
В подтверждение своего предположения он привел следующий аргумент: большая группа французских журналистов прибыла в Харьков, вероятно, для последующего пиара «успехов» киевского режима.
Иванников считает, что также он может предпринять попытку занять несколько российских районных центров и использовать их как инструмент для шантажа Москвы.
Насонов считает, что такое развитие событий маловероятным, исходя того, какое оборудование в инженерном плане и в плане маневра соединениями и частями на предполагаемом направлении главного удара имеется у ВСУ.
«Хотя необходимо создание оборонительной группировки и проведение необходимых разведывательных действий на всем фронте, чтобы вскрыть вражеские соединения», — отмечает он.
По оценке Насонова, степень защищенности Белгородской и Брянской областей достаточно высока.
«Вижу и создание не только инженерных укреплений, но и формирование здесь оборонительной группировки. Вижу и ряд административных решений по недопущению такого сценария», — дополняет он.
На данных территориях ведется усиленная дополнительная военная подготовка, резюмирует Роман Насонов.
Как сообщалось 24 апреля, беспилотники ВСУ шесть раз за сутки атаковали Белгородскую область.