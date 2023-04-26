Власти США хотят возобновления участия России в СНВ-3

Накануне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что у Москвы «не дрогнет рука» применить ядерные вооружения в ходе СВО, если возникнет такая необходимость, передает «Царьград». Он также подчеркнул, что Россия на Украине «воюет со странами НАТО».