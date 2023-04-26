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Двигатель рухнувшего МиГ-31 в Мурманской области мог загореться из-за некачественного топлива

Происшествия
Двигатель рухнувшего МиГ-31 в Мурманской области мог загореться из-за некачественного топлива

Причиной крушения военного сверхзвукового истребителя МиГ-31 в Мурманской области могло стать некачественное топливо. Об этом сообщает источник ФАН.

Самолет потерпел крушение под Мончегорском 26 апреля. По предварительной информации, причиной падения стал загоревшийся двигатель. Как сообщает источник ФАН, возгорание могло произойти вследствие некачественного топлива, которым был заправлен МиГ-31.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о самочувствии пилотов потерпевшего крушение самолета. По его словам, медики обнаружили летчиков после катапультирования — их жизням ничего не угрожает.
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