Руководство немецкого ФК «Бавария» собирается обменять своего форварда Садио Мане на голеадора итальнской команды «Наполи» Виктора Осимхена.
При этом президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис продолжает настаивать на стоимости футболиста в 150 млн евро, написал журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях. По данным источника, хозяева мюнхенской «Баварии» не хотят так много платить за нигерийского форварда из футбольного чемпионата Италии.
В Российской премьер-лиге трансферные сделки пока не обсуждаются. Самой резонансной темой в футбольном мире РФ на данный момент стал вопрос о возврате пива на российские стадионы, за что уже выступили и спорт-чиновники, и представители МВД, пишет «Царьград».