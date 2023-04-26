Мюнхенская «Бавария» хочет обменять форварда Мане на голеадора «Наполи» Осимхена с доплатой

В Российской премьер-лиге трансферные сделки пока не обсуждаются. Самой резонансной темой в футбольном мире РФ на данный момент стал вопрос о возврате пива на российские стадионы, за что уже выступили и спорт-чиновники, и представители МВД, пишет «Царьград».