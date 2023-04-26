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Мюнхенская «Бавария» хочет обменять форварда Мане на голеадора «Наполи» Осимхена с доплатой

Спорт
Мюнхенская «Бавария» хочет обменять форварда Мане на голеадора «Наполи» Осимхена с доплатой

Руководство немецкого ФК «Бавария» собирается обменять своего форварда Садио Мане на голеадора итальнской команды «Наполи» Виктора Осимхена.

При этом президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис продолжает настаивать на стоимости футболиста в 150 млн евро, написал журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях. По данным источника, хозяева мюнхенской «Баварии» не хотят так много платить за нигерийского форварда из футбольного чемпионата Италии.

В Российской премьер-лиге трансферные сделки пока не обсуждаются. Самой резонансной темой в футбольном мире РФ на данный момент стал вопрос о возврате пива на российские стадионы, за что уже выступили и спорт-чиновники, и представители МВД, пишет «Царьград».
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