Акции First Republic Bank обрушились на 22% на фоне публикации отчетности о массовом оттоке депозитов

Банковские вклады First Republic Bank сократились до 104 млрд долларов в первом квартале текущего года, с учетом финансовой поддержки в размере 30 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Сообщения о массовом оттоке депозитов спровоцировали падение акций американского банка First Republic Bank почти на четверть. В конце 2022 года банковские вклады насчитывали 176,43 млрд долларов, но после краха нескольких американских банков зафиксирован критический отток депозитов.
First Republic Bank находился на 14 месте в США по количеству активов, однако на данный момент банк отмечает отток вкладчиков с того момента, как обанкротился SVB. Эксперты сравнивают текущую ситуацию в экономике с кризисом 2008 года.
Ранее экономист Леонид Хазанов высказался о невозможности Европы и Сша преодолеть экономический кризис. Ситуацию усугубляет давление Вашингтона на почти признавший банкротство швейцарский банк Credit Suisse, что может привести к краху.