Количество погибших при боестолкновениях в Судане достигло 512

За 11 дней вооруженного конфликта между армией Судана и силами быстрого реагирования (СБР) погибли 512 человек. Данные о количестве жертв приводятся в отчете Министерства здравоохранения страны.
В сообщении, которое цитирует арабский телеканал Al Arabiya, отмечено, что 4 193 человек в результате столкновений получили ранения различной степени тяжести. Следует отметить, что конфликт начался 15 апреля 2023 года.
Ранее всемирная организация здравоохранения заявила о риске биологической опасности в Судане после того, как одна из сторон столкновения захватила национальную медицинскую лабораторию, в которой хранится вирус кори и холеры.