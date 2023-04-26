Гастроэнтеролог Ксения Бастракова назвала главную опасность употребления сала в пищу

Употребление сала в неумеренном количестве может привести к стремительному набору веса. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова.
По словам эксперта, сало — это животный жир, необходимый для построения половых гормонов. Кроме того, в этом продукте содержатся необходимые организму витамины A, D и E, а также ценные микроэлементы.
Главный минус сала в его высокой калорийности. Бастракова предупредила, что на 100 грамм продукта приходится 800 калорий. Неумеренное употребление сала может быстро привести к набору веса.
«Для здорового организма полезно употреблять не более 30-40 грамм сала 2-3 раза в неделю», — рассказала гастроэнтеролог «Газете.Ru».
Также Бастракова не рекомендовала есть этот продукт людям с камнями в желчном пузыре и при заболеваниях кишечника. Кроме того, употребление сала на голодный желудок может вызвать воспаление поджелудочной железы.
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