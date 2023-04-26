Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Гастроэнтеролог Ксения Бастракова назвала главную опасность употребления сала в пищу

Общество
Гастроэнтеролог Ксения Бастракова назвала главную опасность употребления сала в пищу

Употребление сала в неумеренном количестве может привести к стремительному набору веса. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Ксения Бастракова.

По словам эксперта, сало — это животный жир, необходимый для построения половых гормонов. Кроме того, в этом продукте содержатся необходимые организму витамины A, D и E, а также ценные микроэлементы.

Главный минус сала в его высокой калорийности. Бастракова предупредила, что на 100 грамм продукта приходится 800 калорий. Неумеренное употребление сала может быстро привести к набору веса.

«Для здорового организма полезно употреблять не более 30-40 грамм сала 2-3 раза в неделю», — рассказала гастроэнтеролог «Газете.Ru».

Также Бастракова не рекомендовала есть этот продукт людям с камнями в желчном пузыре и при заболеваниях кишечника. Кроме того, употребление сала на голодный желудок может вызвать воспаление поджелудочной железы.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что привычка жевать жвачку может спровоцировать развитие депрессии. Об этом сообщает «Ридус».
сало гастроэнтеролог здоровье вред
Военкоры ФАН