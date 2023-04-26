Турция выступила за объединение стран Запада ради достижения мира на Украине с помощью дипломатии

Калын заявил о необходимости мобилизовать все средства и возможности для прекращения кровопролития в Европе. По мнению представителя Реджепа Эрдогана, развитие данного конфликта приведет к катастрофе. Чтобы это предотвратить, всем странам Запада следует приложить силы для обеспечения переговоров.