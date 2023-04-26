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Турция выступила за объединение стран Запада ради достижения мира на Украине с помощью дипломатии

Политика
Турция выступила за объединение стран Запада ради достижения мира на Украине с помощью дипломатии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обратился к западным государствам, чтобы объединить усилия стран и положить конец конфликту России и Украины мирным путем.

Калын заявил о необходимости мобилизовать все средства и возможности для прекращения кровопролития в Европе. По мнению представителя Реджепа Эрдогана, развитие данного конфликта приведет к катастрофе. Чтобы это предотвратить, всем странам Запада следует приложить силы для обеспечения переговоров.

«Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну», — заявил турецкий государственный деятель.

Калын также заявил, что текущий конфликт должен завершиться путем заключения «нового большого соглашения между Россией и Западом». По его мнению, сам конфликт является отражением поиска нового баланса между РФ и западными странами.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразил надежду на старт мирных переговоров России и Украины в Турции в ближайшее время.
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