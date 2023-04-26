Александр Дятлов: Время продажи спиртных напитков в жилых домах должно быть ограничено

По данному вопросу в последние годы был принят ряд решений. В частности, в Архангельской области, как и в большинстве субъектов, были увеличены размеры площади зала обслуживания посетителей. Минимальные размеры общей площади зала не могут быть менее 50 квадратных метров для муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области и менее 70 квадратных метров для городских округов региона.