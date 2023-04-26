Александр Дятлов: Время продажи спиртных напитков в жилых домах должно быть ограничено

Архангельская область продолжает борьбу с засильем «алкомаркетов» и «алкоточек» в жилых многоквартирных домах. После Дней Архангельской области в Совете Федерации, где председателем правительства Архангельской области была озвучена данная проблема, идею о необходимости ее решения поддержали сенаторы.
В своей авторской колонке для ФАН председатель комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов рассказал о своем видении борьбы с засильем алкомаркетов.
Время продажи спиртных напитков в жилых домах должно быть ограничено. Колонка Александра Дятлова
Мною в законодательное собрание Архангельской области внесен законопроект, который наделит регионы полномочиями, которые дадут им возможность вводить дополнительные ограничения на время продажи алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
По данному вопросу в последние годы был принят ряд решений. В частности, в Архангельской области, как и в большинстве субъектов, были увеличены размеры площади зала обслуживания посетителей. Минимальные размеры общей площади зала не могут быть менее 50 квадратных метров для муниципальных районов, муниципальных округов Архангельской области и менее 70 квадратных метров для городских округов региона.
Но жалобы от жильцов продолжают поступать. Только в Северодвинске, в моем депутатском округе Заозерный, за 2022 год и начало 2023 года было совершено 211 вызовов сотрудников полиции в данные заведения в связи с нарушением общественного порядка, 100 вызовов скорой медицинской помощи в связи с травмами, побоями, алкогольной интоксикацией.
Не лучше ситуация и в других городах Поморья. И, учитывая, что предыдущие меры не полностью гарантируют жителям тишину и безопасность, теперь предлагается ограничить временные рамки реализации алкоголя.
По нашему мнению и мнению правительства Архангельской области, эта проблема является актуальной для многих субъектов Российской Федерации, неслучайно данная инициатива архангельских парламентариев уже поддержана коллегами из почти пятидесяти субъектов РФ.