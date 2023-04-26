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Губернатор Мурманской области рассказал о состоянии пилотов потерпевшего крушение самолета МиГ-31

Происшествия
Губернатор Мурманской области рассказал о состоянии пилотов потерпевшего крушение самолета МиГ-31

Пилотам воздушного судна МиГ-31, потерпевшего крушение в Мурманской области, не понадобилась госпитализация. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, летчики — настоящие герои, поскольку увели падающий самолет от города в безлюдную местность. Оба пилота успешно катапультировались и приземлились, госпитализация им не потребовалась.

«Летчики найдены, осмотрены врачами, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал Чибис.

Ранее сообщалось, что военный самолет МиГ-31 потерпел крушение под Мончегорском. По предварительным данным, в ходе планового полета у воздушного судна загорелся один из двигателей, что и привело к крушению.
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