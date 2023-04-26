После гибели шести сирот в петербургском ПНИ №10 во всех подобных учреждениях города пройдут проверки

Все психоневрологические интернаты (ПНИ) Петербурга подвергнутся проверкам после гибели шести сирот в ПНИ №10. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Дети вне зависимости от их состояния должны получать все необходимое, указала омбудсмен. Оказывать комплексную помощь и сопровождение является задачей государства, добавила Львова-Белова.
«Печальная для нас ситуация, но мы надеемся, что в дальнейшем такого не повторится», — сказала Львова-Белова.
Ранее стало известно, что в ПНИ №10 не хватает персонала, а воспитанники истощены, передает «Царьград». Об этом рассказала учредитель фонда помощи хосписам Нюта Федермессер.