Пресс-секретарь президента Украины указал на наличие точек соприкосновения в мирных планах Киева и Пекина

По словам Никифорова, от этого диалога Киев «не ожидал никаких определенных договоренностей». Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, были установлены условия, с которых можно «начинать и развивать диалог». Ими стали — запрет на использование атомного оружия и на захват государственных ядерных объектов в заложники. Помимо этого, Никифоров подчеркнул позитивной настрой на предстоящий приезд бывшего посла КНР в России Ли Хуэя.