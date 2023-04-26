Пресс-секретарь президента Украины указал на наличие точек соприкосновения в мирных планах Киева и Пекина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский обменялись мнениями по поводу мирного плана. Обсуждения пересеклись в вопросах использования ядерного оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, от этого диалога Киев «не ожидал никаких определенных договоренностей». Однако, как подчеркнул пресс-секретарь, были установлены условия, с которых можно «начинать и развивать диалог». Ими стали — запрет на использование атомного оружия и на захват государственных ядерных объектов в заложники. Помимо этого, Никифоров подчеркнул позитивной настрой на предстоящий приезд бывшего посла КНР в России Ли Хуэя.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что перемирие между Украиной и Россией не может быть достигнуто за счет территориальных компромиссов.