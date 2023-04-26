СК сообщил об увеличении числа погибших при пожаре в уральской Сосьве до двух

Число погибших при пожаре в поселке Сосьва увеличилось до двух. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области.
В завалах одного из сгоревших домов по улице Ленина спасатели обнаружили обгоревшие человеческие останки. По предварительным данным, они принадлежат пожилой женщине. Личность погибшей в настоящий момент устанавливается.
Следователи продолжают работу на месте трагедии. СК заявил, что осуществляется полный комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Также были назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Ранее «Национальныя Служба Новостей» сообщила, что по факту произошедшего пожара в поселке Сосьва будет проведена прокурорская проверка. Известно, что возгорание произошло на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем.