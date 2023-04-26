Госдума рассмотрит проект закона о штрафах от 50 до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах

Для физических лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц —от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом в отношении должностных лиц также возможна мера пресечения в виде дисквалификации на срок до двух лет.