Госдума рассмотрит проект закона о штрафах от 50 до 100 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах

В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает штрафы за несоблюдение законодательства об иноагентах в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Информация об этом появилась в базе данных законодательного органа.
Взыскание денежных средств будет производиться за невыполнение предписаний Минюста по устранению нарушений в установленный срок. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Для физических лиц штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц —от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом в отношении должностных лиц также возможна мера пресечения в виде дисквалификации на срок до двух лет.
Ранее в ГД приняли закон об увеличении налоговых вычетов на медицину и образование, сообщает «Царьград». Также инициативой предусмотрены меры по стимулированию производства.