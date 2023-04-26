SpaceX намерена запустить на орбиту гигантский спутник, который обеспечит интернетом Северную и Южную Америку

Компания SpaceX вечером 26 апреля (ночью 27 апреля по мск) выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas. Он сможет обеспечить высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америки.
По информации компании-разработчика, масса спутника составляет 6,7 тонн. Его габариты сопоставимы с размером автобуса. Запуск ракеты будет осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.
Спутник является одним из трех представителей нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности вдвое превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите. Второй спутник ViaSat-3 в будущем сможет охватить Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник – Азиатско-Тихоокеанский регион.
Каждый из таких спутников, согласно задумке, будет обеспечивать пропускную способность сети более одного терабайта в секунду. Срок функционирования аппарата – 15 лет.
Стоит отметить, что ранее ракета Starship от компании SpaceX взорвалась, когда совершала полет. Она достигла отметки в 38 километров, после чего упала. Кадры взрыва опубликовал ФАН.