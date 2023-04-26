SpaceX намерена запустить на орбиту гигантский спутник, который обеспечит интернетом Северную и Южную Америку

Спутник является одним из трех представителей нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности вдвое превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите. Второй спутник ViaSat-3 в будущем сможет охватить Европу, Ближний Восток и Африку, а третий спутник – Азиатско-Тихоокеанский регион.