Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства

Польская прокуратура изъяла сбережения со счетов российского посольства и торгового представительства РФ в европейской стране. Об этом РИА Новости заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
По его словам, сотрудники дипмиссии получили уведомления, что средства в банке Santander «перечислены на счета прокуратуры». Сразу после этого финансовая организация сообщила, что прекратила сотрудничество с посольством России и закрыло счета. Сергей Андреев подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах» — они хранились как в долларах США, так и в польских злотых.
До этого Польша заморозила счета представительств РФ. В качестве официальной причины были озвучены подозрения иностранного государства, что указанные средства якобы могут быть использованы для отмывания денег или в террористических целях.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым предприятия, имеющие существенную долю участия юридических и физических лиц из недружественных стран, могут передаваться во внешнее управление Росимуществу. Такое решение главы государства стало первым шагом в ответ на угрозу незаконных манипуляций с российскими публичными и частными активами западных странам.