Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства

По его словам, сотрудники дипмиссии получили уведомления, что средства в банке Santander «перечислены на счета прокуратуры». Сразу после этого финансовая организация сообщила, что прекратила сотрудничество с посольством России и закрыло счета. Сергей Андреев подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах» — они хранились как в долларах США, так и в польских злотых.