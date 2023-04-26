Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская скончалась в 35 лет

Бывшая солистка Большого театра Анна Бондаревская скончалась 35 лет. Ее смерть наступила 22 апреля.
Прискорбной новостью поделились на странице Большого театра в соцсети «ВКонтакте». Руководство и коллектив театра выразили соболезнования семье и близким артистки.
За пять лет работы в театре (с 2016 по 2021 год) Бондаревская исполнила партии во многих известных операх. Среди них — «Иоланта», «Снегурочка», «Борис Годунов» и другие.
Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки Казахской ССР Лидии Аршаповой. Она скончалась на 88 году жизни.