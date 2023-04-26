Производителя сигарет British American Tabacco оштрафовали на $629 млн за экспорт продукции в КНДР

Министерство юстиции США наложило штраф на British American Tabacco (BAT) и ее дочернюю компанию BAT Marketing Singapore (BATMS) за продажу сигарет в Северную Корею в обход американских санкций, сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что в 2001 году BATMS совместно с корейской компанией создала предприятие по производству и продаже сигарет на территории КНДР. В 2007 году BATMS продает свою долю в бизнесе за символическую сумму в 1 евро и объявляет, что к предприятию больше не имеет отношения.
Однако в ходе расследования минюста выяснилось, что BAT продолжала осуществлять контроль производства табачной продукции на территории Северной Кореи. Министерство оштрафовало компанию на 629 млн долларов за незаконную торговлю. Помимо этого, компания согласилась возместить 508 млн долларов для урегулирования потенциальных гражданских исков за нарушение санкций США.
Ранее сообщалось, что министерство торговли США оштрафовало Seagate Technology на 300 миллионов долларов за сотрудничество с китайской компанией Huawei. Сотрудничать с организацией они стали после запрета на экспорт Соединенных Штатов.