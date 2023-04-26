Производителя сигарет British American Tabacco оштрафовали на $629 млн за экспорт продукции в КНДР

Известно, что в 2001 году BATMS совместно с корейской компанией создала предприятие по производству и продаже сигарет на территории КНДР. В 2007 году BATMS продает свою долю в бизнесе за символическую сумму в 1 евро и объявляет, что к предприятию больше не имеет отношения.