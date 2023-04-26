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Российские ученые создали метод быстрого определения алкоголя и наркотиков в сточных водах

Общество
Российские ученые создали метод быстрого определения алкоголя и наркотиков в сточных водах

Уровень потребления алкоголя, никотина и наркотиков теперь можно отслеживать по образцам сточных вод. О методе быстрого определения характерных для них признаков российские ученые рассказали «Газете.Ru».

По словам специалистов, они разработали и протестировали методику количественного анализа маркеров потребления наркотических средств, алкоголя и табака с помощью хромато-масс-спектрометрии. Так, этанол в сточных водах выдает присутствие его метаболита этилсульфата, никотин можно там обнаружить по содержанию котинина, а содержание морфина указывало на фоновую концентрацию данного вещества, отметил директор Института молекулярной тераностики НТПБ Сеченовского Университета Александр Носырев.

Исследования велись сотрудниками указанного учреждения и специалистами Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского». Значительная часть лабораторных работ проводилась во время второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Анализы впервые в мировой практике указали на значительное влияние второй волны пандемии COVID-19 на уровень потребления указанных веществ.
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