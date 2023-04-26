Российские ученые создали метод быстрого определения алкоголя и наркотиков в сточных водах

По словам специалистов, они разработали и протестировали методику количественного анализа маркеров потребления наркотических средств, алкоголя и табака с помощью хромато-масс-спектрометрии. Так, этанол в сточных водах выдает присутствие его метаболита этилсульфата, никотин можно там обнаружить по содержанию котинина, а содержание морфина указывало на фоновую концентрацию данного вещества, отметил директор Института молекулярной тераностики НТПБ Сеченовского Университета Александр Носырев.