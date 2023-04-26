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Советник главы Украины Михаил Подоляк: Киев утратил ядерное оружие по вине США

Политика
Советник главы Украины Михаил Подоляк: Киев утратил ядерное оружие по вине США

Риторика Соединенных Штатов Америки вместе с рядом западных государств, вынудивших киевский режим отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту. Соответствующую точку зрения озвучил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Об этом украинский политик заявил 26 апреля, в среду. Таким мнением он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

«Эта ошибочная политика была неправильно истолкована агрессором и привела к большой войне в Европе», — указал Подоляк.

Единственным возможным способом обеспечить мир на европейском континенте может быть только вступление Украины в Североатлантический альянс, заключил политик.
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