Советник главы Украины Михаил Подоляк: Киев утратил ядерное оружие по вине США

Риторика Соединенных Штатов Америки вместе с рядом западных государств, вынудивших киевский режим отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту. Соответствующую точку зрения озвучил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Об этом украинский политик заявил 26 апреля, в среду. Таким мнением он поделился на своей странице в социальной сети Twitter.
«Эта ошибочная политика была неправильно истолкована агрессором и привела к большой войне в Европе», — указал Подоляк.
Единственным возможным способом обеспечить мир на европейском континенте может быть только вступление Украины в Североатлантический альянс, заключил политик.