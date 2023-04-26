В МФТИ предложили использовать фермент из слюны пиявки для профилактики инфарктов и инсультов

В слюне пиявок содержится много биологически активных веществ, которые обеспечивают разжижение крови. Дестабилаза также является одним из них и вызывает разрушение уже образовавшихся кровяных сгустков. По данным исследователей, самой пиявке такие вещества нужны, чтобы ее кровь не свернулась в желудке или в процессе питья.