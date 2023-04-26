В МФТИ предложили использовать фермент из слюны пиявки для профилактики инфарктов и инсультов

Биофизики столичного МФТИ предложили использовать фермент из слюны медицинской пиявки — дестабилазу — для борьбы с тромбозами. По мнению ученых, с помощью указанного вещества можно будет проводить профилактику инфарктов и инсультов, пишет «Газета.Ru».
В слюне пиявок содержится много биологически активных веществ, которые обеспечивают разжижение крови. Дестабилаза также является одним из них и вызывает разрушение уже образовавшихся кровяных сгустков. По данным исследователей, самой пиявке такие вещества нужны, чтобы ее кровь не свернулась в желудке или в процессе питья.
Для науки ферменты из слюны животного представляют собой полезную природную заготовку. Если ее доработать, то можно использовать как лекарство для профилактики образования тромбов или растворения уже имеющихся. Все это поможет бороться с последствиями тромбоза — инсультами и инфарктами.