Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Бруклин на встречу с заключенными в американской тюрьме гражданами России

Российский дипломат Анатолий Антонов планирует встретиться с Дмитрием Украинским и Анатолием Легкодымовым, которые находятся в федеральном административном центре содержания под стражей в районе Сансет-Парк в Бруклине, сообщает ТАСС.
По данным издания, Украинскому выдвинуто обвинение по факту кражи денежных средств у жителей США и легализации их в Таиланде. Легкодымова же подозревают в незаконном процессе отмывания денег с помощью биржи криптовалют.
Ранее американский журналист и эксперт по пенитенциарным учреждениям Джей Ли рассказал о коррупции тюремной системы США и о проблемах физического и психологического здоровья заключенных.