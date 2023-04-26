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Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Бруклин на встречу с заключенными в американской тюрьме гражданами России

Общество
Посол РФ Анатолий Антонов прибыл в Бруклин на встречу с заключенными в американской тюрьме гражданами России

Российский дипломат Анатолий Антонов планирует встретиться с Дмитрием Украинским и Анатолием Легкодымовым, которые находятся в федеральном административном центре содержания под стражей в районе Сансет-Парк в Бруклине, сообщает ТАСС.

По данным издания, Украинскому выдвинуто обвинение по факту кражи денежных средств у жителей США и легализации их в Таиланде. Легкодымова же подозревают в незаконном процессе отмывания денег с помощью биржи криптовалют.

Ранее американский журналист и эксперт по пенитенциарным учреждениям Джей Ли рассказал о коррупции тюремной системы США и о проблемах физического и психологического здоровья заключенных.
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