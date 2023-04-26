IT-аналитик Денис Кусков заявил о важности маркировки нейросети ради безопасности граждан

При этом важно понять, как именно это будет осуществляться. Мошенник тоже может представиться искусственным интеллектом и продолжать вводить в заблуждение доверчивых граждан, отметил Денис Кусков. Впрочем, по мнению эксперта, пока злоумышленникам удается обманывать людей и без помощи нейросетей.