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IT-аналитик Денис Кусков заявил о важности маркировки нейросети ради безопасности граждан

Технологии
IT-аналитик Денис Кусков заявил о важности маркировки нейросети ради безопасности граждан

Нейросети, как и любое другое технологическое новшество, не остаются незамеченными для мошенников, поэтому крайне важно маркировать искусственный интеллект ради безопасности граждан. Об этом IT-аналитик Денис Кусков рассказал «Общественной службе новостей».

Сейчас нейросеть умеет выполнять самые разные задачи, в том числе изменять голос человека и даже подделывать изображение его лица. Такие новшества дарят аферистам колоссальные возможности, поэтому нужно обязательно указывать, что пользователь общается с роботом, считает эксперт.

При этом важно понять, как именно это будет осуществляться. Мошенник тоже может представиться искусственным интеллектом и продолжать вводить в заблуждение доверчивых граждан, отметил Денис Кусков. Впрочем, по мнению эксперта, пока злоумышленникам удается обманывать людей и без помощи нейросетей.
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