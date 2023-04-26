Президент Украины Зеленский заявил о невозможности достижения мира за счет территориальных компромиссов

Мир между Киевом и Москвой не может быть достигнут за счет территориальных компромиссов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Днем, 26 апреля, между украинским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. Одним из затронутых вопросов было урегулирование кризиса на Украине. Зеленский заявил, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.
Ранее сообщалось, что Правительство Китая собирается направить специального представителя в Киев для обсуждения вопроса по урегулированию конфликта. При этом назначенный посол посетит не только Украину, но и другие страны с целью всестороннего обсуждения кризиса.