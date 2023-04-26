Министерство просвещения РФ анонсировало открытие центра обучения на русском языке в Камеруне

Яунде, 26 апреля. Центр образования на русском языке основали в камерунском городе Дуала при поддержке Министерства просвещения РФ.
В торжественном открытии учреждения приняли участие представители школ и университетов Камеруна, городские власти и члены общественных организаций. В завершение мероприятия было подписано соглашение между ассоциацией «Социальная поддержка туризма и образования» африканской республики и Институтом русского языка РУДН, под чьим патронажем находится учебное заведение.
Делегация университета дружбы народов прибыла в Африку с рабочим визитом, чтобы провести встречи со школьниками и студентами. Желающих ожидает образовательная программа по русскому языку, курс лекций по истории и культуре России. Кроме того, камерунские жители смогут посмотреть советские и российские фильмы на французском языке.
Ранее посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге сообщил о проекте по созданию бесплатной русскоязычной школы в республике. Расходы на строительство и оснащение учреждения обязалась взять на себя РФ.