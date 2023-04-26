Министерство просвещения РФ анонсировало открытие центра обучения на русском языке в Камеруне

Делегация университета дружбы народов прибыла в Африку с рабочим визитом, чтобы провести встречи со школьниками и студентами. Желающих ожидает образовательная программа по русскому языку, курс лекций по истории и культуре России. Кроме того, камерунские жители смогут посмотреть советские и российские фильмы на французском языке.