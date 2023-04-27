«Смогли обустроиться»: как живут многодетные семьи из Донбасса в подаренных Евгением Пригожиным домах

Уже больше года прошло с тех пор, как многодетные семьи из Донецка и Макеевки обосновались в пригороде Санкт-Петербурга — Ломоносов, рядом с Финским заливом, в двух минутах от парка Ораниенбаума. О том, как их приняла Северная столица и с какими неожиданностями они столкнулись, — в материале ФАН.