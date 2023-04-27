«Смогли обустроиться»: как живут многодетные семьи из Донбасса в подаренных Евгением Пригожиным домах

Уже больше года прошло с тех пор, как многодетные семьи из Донецка и Макеевки обосновались в пригороде Санкт-Петербурга — Ломоносов, рядом с Финским заливом, в двух минутах от парка Ораниенбаума. О том, как их приняла Северная столица и с какими неожиданностями они столкнулись, — в материале ФАН.
Дома с участками беженцам подарил известный бизнесмен Евгений Пригожин. Год назад он обратился к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в передаче нуждающимся многодетным семьям Донбасса домов. «Единая Россия», работая с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР, помогла выбрать наиболее нуждающиеся многодетные семьи среди тех, которые проживали в пунктах временного размещения в Ростовской области.
«Первое время было тяжело»
Алина Токарева со своей семьей приехала из Макеевки (ДНР), когда началась эвакуация в феврале прошлого года.
«Получилось так, что нас привезли сюда. Нам здесь все очень нравится. Очень хорошие впечатления. Дети тоже очень довольны, что находимся здесь. Красивый вид, недалеко Финский залив. В прошлом году мы постоянно туда ходили. Детям очень нравится», — пояснила Алина Токарева.
Сейчас она сидит в декретном отпуске с маленьким ребенком. Муж уже почти год работает наладчиком оборудования.
«Первое время было тяжело, когда не было ни документов, ничего. Никто не мог устроиться на работу. Но со временем все наладилось. И документы, и работа, и детский сад. И я уже скоро собираюсь на работу», — добавила Токарева.
Местные жители, по ее словам, очень тепло встретили их. Многие неравнодушные приезжали к ним, помогали — привозили детское питание, памперсы, продукты и вещи.
«Сначала сильно испугалась»
Наталья Доровская рассказала, как сложно ей было здесь в первое время, как сильно скучает по родным в Макеевке. Но сейчас ей и здесь комфортно.
«Сначала я сильно испугалась. Потому, что далеко от дома, с детьми. Потом постепенно все наладилось. Нам помогли, восстановили документы. По дому очень скучаю. Выросла там. У меня сестра там осталась. Но и здесь уже привыкли. С соседями познакомились, общаемся», — поделилась она.
Ее муж — инвалид по зрению недавно смог забрать документы с Макеевки. В 2014 году он служил в ополчении Донбасса и противостоял Вооруженным силам Украины.
«Сейчас занимается пока домом. Не работает. Хватает здесь, чем заняться», — заключила Наталья Доровская.
Неприятный сюрприз
Татьяна Патрынжел, мать семерых детей, заметила, что их семья уже привыкла к жизни в Санкт-Петербурге. Постепенно смогли обустроиться. Даже открыли свое дело и зарабатывают на этом на жизнь.
«Смогли привыкнуть к школе, потому что это такая серьезная перемена. Но сейчас уже все хорошо. Первое время было очень тяжело, потому что ничего не знаешь. Новое место. Ну и потихоньку. Мы сюда приехали, нам люди очень помогали. Причем всем: от одежды до продуктов», — пояснила Татьяна Патрынжел.
Только жизнь начала налаживаться, как неожиданно они столкнулись с серьезной проблемой. Государство начислило на них огромный налог с дохода от подаренного имущества общей суммой около 6 миллионов рублей. Для Татьяны, и для остальных семей, это стало неприятным сюрпризом. Конечно, таких денег ни у кого не оказалось.
Семьи беженцев, попав в эту ситуацию, были в ужасе. Они обращались во все инстанции, звонили в налоговую, но везде либо разводили руками, либо и вовсе игнорировали. После такого безразличия со стороны власти люди, ранее бежавшие от боевых действий, были в отчаянии. Руки опускались.
«Мы очень все переживали, что же нам делать. Мы писали везде. Но нам никто не мог помочь. И, конечно, были переживания, когда ты видишь сумму. У кого-то миллион. И понимаешь, что ты не можешь их оплатить. Где ты возьмешь эти деньги? Были очень серьезные переживания», — рассказала Татьяна Патрынжел.
Евгений Пригожин принял решение не оставлять многодетные семьи из Донбасса наедине с безразличием государственной машины, и оплатил за переселенцев весь налог. По словам Патрынжел, все они очень обрадовались, когда узнали, что налог за них будет выплачен.
«Мы понимали, что этот вопрос просто так не решиться. И мы тоже его решить не сможем. И слава Богу за нас оплатили налог», — отметила она.
По ее мнению, и городские, и федеральные власти могли бы освободить беженцев с Донбасса от подобного рода налогов. Ведь это в первую очередь подарок нуждающимся многодетным семьям, государство должно было пойти навстречу. Но почему-то получилось наоборот. Патрынжел обратила внимание, что местные чиновники сами не знали, что делать. Помощи от них ждать не имело смысла.
«Мы писали Беглову, в администрацию Ломоносова, они не могли ничего решить с нашей проблемой с налогом. Без вариантов. Не было четких ответов. Время шло, и пришли суммы налога. Нам их в любом случае надо было оплатить», — заключила Патрынжел.
Сделка на обмен
Но не все переселенцы остались жить в подаренном доме. Так, беженка из Донецка Элина Вязовых, тяжело переживая питерский климат, находясь в положении, приняла решение перебраться в Ростовскую область. Сейчас у нее пятеро детей, и она очень счастлива, что благодаря подарку Евгения Пригожина получила возможность перебраться на юг.
«Я не продала [дом], а улучшила жилищные условия для детей. Их много. Плюс мама, собирался приехать отец, который живет в самом обстреливаемом районе Донецка. Еще и муж. Поэтому пришлось расширить жилищно-бытовые условия. Продажи как таковой не было. Просто я нашла в Ростовской области квартиру четырехкомнатную и однокомнатную, и таким образом совершили сделку», — пояснила Элина Вязовы.
Она, как и остальные, столкнулась с высоким налогом (в районе 1,5 миллиона рублей). Как и в случае с другими переселенцами, денег на него у нее не нашлось. Она боялась, что эта сумма тяжким бременем повиснет на ее шее. Но Евгений Пригожин оплатил и ее часть налога.
«Что касается налога, там получается несколько объектов. Доли были выделены у меня и четверых детей. И там на каждый объект у детей одна сумма, у меня — другая. Где-то полтора миллиона с копейками. <…> В такое трудное время появился такой замечательный человек, который спас меня, моих четверых детей (я тогда в положении была). Было очень сложно. И он помог моей семьей. Это навсегда останется в памяти и у меня, и у моих детей. Большой, душевный и сердечный его поступок», — заключила Элина Вязовых.
Стоит обратить внимание на то, что ранее представители Евгения Пригожина обращались к федеральной власти с просьбой освободить беженцев с Донбасса от налога с дохода от подаренного имущества. Но их голоса не были услышаны.