Федерация фигурного катания запланировала будущий финал Гран-при России на март 2024 года

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что будущий финал серии Гран-при следующего сезона состоится в Москве в марте 2024 года, сообщается на официальном сайте организации.
Новый сезон будет состоять из шести этапов. Первый пройдет на ледовой площадке Уфы с 13 по 16 октября, второй будет в Омске — с 20 по 23 октября. Третий этап 10-13 ноября состоится в Красноярске, четвертый примет Казань 10-13 ноября. В Самаре запланирован пятый этап на 17-20 ноября, и финальный — шестой — на 24-27 ноября в Москве.
Всероссийские юниорские состязания будут предшествовать каждому этапу Гран-при. Финал соревнований среди юниоров «Кубок Федерации» тоже проведут в Москве в марте 2024 года.
Параллельно всероссийским соревнованиям на профессиональном уровне в различных регионах РФ проходят локальные турниры по фигурному катанию. Так, 20 апреля подвели итоги соревнований Подмосковья, где воспитанница химкинской спортшколы по зимним видам спорта Вера Яковлева выполнила программу лучше всех и завоевала золото, пишет портал РИАМО.