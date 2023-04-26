Федерация фигурного катания запланировала будущий финал Гран-при России на март 2024 года

Новый сезон будет состоять из шести этапов. Первый пройдет на ледовой площадке Уфы с 13 по 16 октября, второй будет в Омске — с 20 по 23 октября. Третий этап 10-13 ноября состоится в Красноярске, четвертый примет Казань 10-13 ноября. В Самаре запланирован пятый этап на 17-20 ноября, и финальный — шестой — на 24-27 ноября в Москве.