В Иране убит высокопоставленный шиитский священник

Один из приближенных верховного лидера республики застрелен во время посещения банка.
В Иране убит высокопоставленный священнослужитель аятолла Аббас Али Сулеймани.
Он был застрелен неизвестным во время посещения банка в городе Бабольсер провинции Мазендеран. Причины произошедшего до конца не ясны. СМИ высказывают различные версии, в том числе указывается и возможность личного конфликта.
По некоторым сведениям, убийца являлся охранником банка. Косвенно это подтверждается записью с камер наблюдения: вооруженный автоматом человек в специфической одежде ходит по залу, не вызывая какой-либо реакции у окружающих. В определенный момент он подходит к спокойно сидящему священнику и без видимых причин совершает несколько выстрелов в упор.
При этом много вопросов вызывает заторможенное и неадекватное поведение окружающих. Свидетели происшествия, среди которых виден мужчина в военной форме, довольно вяло пытаются отобрать автомат у стрелка. Когда же им это удается, они почему-то отпускают преступника, и тот неспешно покидает помещение.
По сообщению местных источников, убийца уже задержан. В связи с произошедшим президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования по поводу гибели Али Сулеймани и призвал к скорейшему выяснению причин инцидента.
Аббас Али Сулеймани являлся бывшим личным представителем верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи в провинции Систан и Белуджистан. Также клирик состоял в Ассамблее экспертов, которая избирает главу государства.
Стоит отметить, что год назад также имел место подобный случай. Два священнослужителя погибли в результате теракта в городе Мешхед, еще один получил ранения.