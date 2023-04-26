В Иране убит высокопоставленный шиитский священник

По некоторым сведениям, убийца являлся охранником банка. Косвенно это подтверждается записью с камер наблюдения: вооруженный автоматом человек в специфической одежде ходит по залу, не вызывая какой-либо реакции у окружающих. В определенный момент он подходит к спокойно сидящему священнику и без видимых причин совершает несколько выстрелов в упор.