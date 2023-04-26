Политолог: Ставки штаба Байдена на Украину будут весьма высоки

Отметивший 80-летие президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах удастся ему физически, то в финале гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Как считает политолог Вадим Карасев, судьба карьеры Байдена во многом зависит от развития событий на Украине.
По данным соцопросов, перспектива выбора между Трампом и Байденом вызывает у американцев «изнеможение» (38%), «страх» (29%) и «грусть» (23%). Сам экс-президент Дональд Трамп на случай, если Байден переизберется на второй срок, сообщил: «Тогда мы все закончим Третьей мировой войной». Неофициально Байден говорил об этом давно, но его вступление в гонку стало для многих сюрпризом. Многим казалось, что он может сделать это позже, ведь сейчас ему похвастаться нечем, а рейтинг его одобрения колеблется в районе 40%. Но в штабе Байдена вдруг решили, что ждать больше нельзя. По мнению экспертов, перспективы его победы крайне сомнительны — согласно опросам, более трети его избирателей в 2020-м не готовы повторить свой выбор в 2024-м.
Также эксперты указали — «окно возможностей», в которое запрыгнула команда Байдена, открылось из-за уголовного процесса над Дональдом Трампом. Но не потому, что суд ударил по репутации Трампа или ослабил его, а ровно наоборот. Рейтинг Трампа резко вырос, и теперь он легко обходит в опросах всех потенциальных конкурентов на республиканских праймериз, пожертвования потекли к нему рекой. Как считают некоторые, для уверенного выдвижения на второй срок Байдену нужен в качестве соперника именно Трамп. Потому что только Трампа с его грузом недостатков Байден и сможет победить. А в политической культуре США считается мощным доводом «победил его однажды, и сделаю это снова».
По мнению политического эксперта Вадима Карасева, ставки в предвыборной кампании Байдена на Украину будут достаточно высоки.
«На данный момент главные конкуренты те же — Байден и Трамп, и эта битва будет эпической. Причем это будет битва за окончательного победителя — не только в плане избрания президента, но и за модель «Америки 21 века». За ее адекватную для этого века модель внутренней и внешней политики», — пояснил Карасев.
Он полагает, что украинская тема в ходе кампании может стать ключевой.
«Предвыборная кампания Байдена, вероятность его повторного срока, во многом будет зависеть от ситуации на фронтах Украины. Не случайно в последнее время истеблишмент Демпартии и близкие к ней медиа говорят, что в идеале должно быть успешное наступление ВСУ. Тогда Байден войдет в избирательную кампанию как победитель, сделавший ставку на помощь Киеву, — говорит эксперт. — В случае же провала ВСУ, Байден и его команда будут делать все, чтобы военные действия были заморожены или хотя бы подморожены. По крайней мере, в режиме прекращения огня, без полноценных дипломатических переговоров».
По словам Карасева, в этом случае Байден срочно займет позицию «миротворца, позиция которого обеспечила Украине деэскалацию военных действий».
«Правда, в таком случае тема Украины точно отойдет на второй план в ходе выборов. Однако Байден все равно останется при своих козырях — как президент, который якобы «добился относительного перемирия». Думаю, что ставки в этой президентской кампании у Байдена на Украину достаточно высокие. Он не может допустить «увязания» США в конфликте, продолжения военных действий. Это приведет к опасным для Байдена сравнениям с Афганистаном, в который Штаты вложили огромные средства. Но в итоге США были вынуждены бесславно покинуть эту страну, с печальными последствиями в виде быстрого захвата власти талибами. Так что Белый дом будет делать все, чтобы таких сравнений не было – ни в медиа, ни в реальности», — уверен он.
Впрочем, считает политолог, победить Трампа для Байдена будет гораздо сложнее, чем в предыдущей схватке.
«В течение двух лет хозяин Белого дома давал понять, что намерен провести там не четыре, а восемь лет. Насколько оправданно это решение, покажут результаты выборов. Но сейчас есть два аргумента в пользу позиции Байдена. Во-первых, у него уже есть опыт победы над Трампом, который имеет высокие шансы на выигрыш праймериз в Республиканской партии. Так что демократы рассчитывают, что «старина Джо» сможет победить любителя порнозвезд и во второй раз», — говорит Карасев.
Во-вторых, продолжает он, сейчас внутри Демпартии США нет сильного лидера, способного обеспечить результат в противостоянии с Трампом.
«Да, ситуация еще может измениться, но сейчас все выглядит так, что демократы готовы объединиться именно вокруг фигуры Байдена, чтобы не допустить возвращения непрогнозируемого «трабл-мейкера» Трампа в Белый дом. Особенно это опасно в условиях военного конфликта в Европе, а также высоких рисков начала войны в Тихоокеанском регионе», — заключил аналитик.
Напомним, как сообщило 26 апреля издание Washington Post, запреты в США на помощь украинскому батальону нацистов «Азов»✱ (запрещен в РФ) не имели эффекта, поскольку статус подразделения изменился. Ранее Палата представителей Конгресса США запретила Киеву поддерживать нацистов этого батальона за счет средств, которые Вашингтон выделяет по военной линии. Это прописано в проекте бюджета США на 2023 год. «Недавние запреты не имели эффекта, поскольку батальон официально не существует уже более пяти лет, и теперь является другим подразделением», — сообщили в Госдепе США.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация