Политолог: Ставки штаба Байдена на Украину будут весьма высоки

По данным соцопросов, перспектива выбора между Трампом и Байденом вызывает у американцев «изнеможение» (38%), «страх» (29%) и «грусть» (23%). Сам экс-президент Дональд Трамп на случай, если Байден переизберется на второй срок, сообщил: «Тогда мы все закончим Третьей мировой войной». Неофициально Байден говорил об этом давно, но его вступление в гонку стало для многих сюрпризом. Многим казалось, что он может сделать это позже, ведь сейчас ему похвастаться нечем, а рейтинг его одобрения колеблется в районе 40%. Но в штабе Байдена вдруг решили, что ждать больше нельзя. По мнению экспертов, перспективы его победы крайне сомнительны — согласно опросам, более трети его избирателей в 2020-м не готовы повторить свой выбор в 2024-м.