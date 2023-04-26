Блогер Артемий Лебедев назвал Израиль «невероятно скучной» для жизни страной

Лебедев отметил, что Израиль является во многом «прекрасной страной», но одновременно с этим — «невероятно скучным» для жизни государством. Дизайнер аргументировал свою точку зрения тем, что в Израиле, в отличие от России, нельзя жить полноценной общественной жизнью. Кроме того, по словам блогера, Израиль «отличается» достаточно высокими ценами и плохим сервисом.