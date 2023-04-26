Блогер Артемий Лебедев назвал Израиль «невероятно скучной» для жизни страной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в обзоре новостей на своем YouTube-канале поделился мнением об Израиле. Мужчина дал данному государству достаточно жесткую оценку.
Лебедев отметил, что Израиль является во многом «прекрасной страной», но одновременно с этим — «невероятно скучным» для жизни государством. Дизайнер аргументировал свою точку зрения тем, что в Израиле, в отличие от России, нельзя жить полноценной общественной жизнью. Кроме того, по словам блогера, Израиль «отличается» достаточно высокими ценами и плохим сервисом.
«Я вообще не знаю более провинциальной жопы, в которой жило бы такое количество интереснейших людей. Израиль — это не то место, где хотелось бы жить», — сказал Лебедев.
Ранее Лебедев получил подарок от YouTube за миллион подписчиков на удаленном канале.