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Минобороны РФ: упавший в Мурманской области МиГ-31 выполнял учебный полет

Армия
Минобороны РФ: упавший в Мурманской области МиГ-31 выполнял учебный полет

Самолет МиГ-31, который упал в Мурманской области, выполнял учебный полет. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.

Инцидент произошел 26 апреля, в среду. Экипажу летательного объекта удалось катапультироваться, указали в военном ведомстве. В настоящий момент состоянию здоровья пилотов ничего не угрожает, подчеркнули в сообщении.

«Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались», — уточнили в Минобороны России.

Прежде в российском военном ведомстве сообщили о возвращении 40 российских военнослужащих из украинского плена. Об этом стало известно 26 апреля.
мурманская область Минобороны россия
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