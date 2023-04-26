Телеведущий Леонид Якубович раскрыл секреты съемок программы «Поле чудес»

По словам именитого ведущего, чтобы попасть в «Поле чудес», нужно заполнить анкету на сайте Первого канала, после чего редакторы связываются с кандидатами. Якубович также отметил, что программе не хватает заранее написанного сценария — задания придумывают два человека из команды, а сам он знакомится с участниками только перед съемками. Также участники оплачивают свою поездку, а команда программы предоставляет проживание в гостинице.