Специалисты Swedbank спрогнозировали ускорение экономического спада в Эстонии в 2023 году

ВВП Эстонии снизится на 0,8% в постоянных ценах, а уровень безработицы составит 6,8%, сообщает Swedbank.
Экономика Эстонии столкнулась со сложной ситуацией еще в прошлом году. Инфляция составила 19%, что спровоцировало резкий рост цен, который изменил конкурентоспособность экспорта государства. Стоит отметить, что увеличение стоимости энергоносителей и ограничение сотрудничества с Россией негативно повлияло на экономическую ситуацию.
В этом году финансовая ситуация не изменилась — начавшаяся в том году рецессия наблюдается и в первом квартале 2023. Слабый спрос со стороны внешних потребителей не позволяет компаниям увеличить экспорт — это оказывает влияние на частное потребление, в том числе. По оценкам экспертов, уровень безработицы вырастет до 6,8%, а ВВП страны сократится на 0,8%.
Ранее власти Эстонии утвердили договор, предусматривающий увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП. Согласно документу, правительство страны ожидает, что государство окажется в перспективе ближайших лет в самой сложной ситуации в сфере безопасности.