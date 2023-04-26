Специалисты Swedbank спрогнозировали ускорение экономического спада в Эстонии в 2023 году

В этом году финансовая ситуация не изменилась — начавшаяся в том году рецессия наблюдается и в первом квартале 2023. Слабый спрос со стороны внешних потребителей не позволяет компаниям увеличить экспорт — это оказывает влияние на частное потребление, в том числе. По оценкам экспертов, уровень безработицы вырастет до 6,8%, а ВВП страны сократится на 0,8%.