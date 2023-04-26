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Прокуратура начала проверку после попадания пули в голову четырехлетнему ребенку в Пушкино

Происшествия
Прокуратура начала проверку после попадания пули в голову четырехлетнему ребенку в Пушкино

Пушкинская городская прокуратура проводит проверку по факту попадания пули из травматического пистолета в голову четырехлетнему ребенку. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным издания, четырехлетний мальчик, оставленный без присмотра, взял травматическое оружие и выстрелил себе в голову. Ребенок госпитализирован. Медики в настоящий момент оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который устроил в школе стрельбу из пневматического пистолета, передает RT. Девятиклассник ранил несколько детей на остановке возле школы, а после произвел несколько выстрелов уже в учебном заведении.
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