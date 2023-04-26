Прокуратура начала проверку после попадания пули в голову четырехлетнему ребенку в Пушкино

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который устроил в школе стрельбу из пневматического пистолета, передает RT. Девятиклассник ранил несколько детей на остановке возле школы, а после произвел несколько выстрелов уже в учебном заведении.