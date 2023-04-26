Художник Людвиг Климов объяснил, почему бежавшие деятели культуры не заслуживают прощения

Петербургский и американский художник Людвиг Климов считает, что в условиях агрессии Запада против РФ российскому обществу не стоит позволять иноагентам и укрывшимся за рубежом творческим работникам зарабатывать в России.
СВО на Украине затронула все слои российского общества, и наиболее ярко это видно на примере творческой интеллигенции, в частности певцов и музыкантов, просто в силу их известности. Одни, например, Сергей Галанин, Владимир Киселев или Сергей Рогожин открыто выступили в поддержку СВО и поддерживают концертами наших бойцов и жителей на Донбассе, а другие, почуяв угрозу своим накоплениям и имуществу в западных странах, спешно покинули Россию. Впрочем, среди уехавших есть и такие, у кого не задалось на Западе и они не прочь вернуться обратно, удивляется их наглости президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов. По его мнению, российское общество должно выработать по отношению к ним четкую позицию, которая показывала бы, что предателям здесь не рады и пусть они не возвращаются.
С коллегой согласен петербургский и американский художник, а также креативный директор кино Людвиг Климов. По его мнению, россияне отходчивы и могут спустить творческим двурушникам их антипатриотическое поведение. К тому же граждане РФ в основном законопослушны, и вряд ли начнут преследовать предателей, считая, что это будет ограничение их конституционных прав на свободу личности. Однако такую позицию в условиях открытой агрессии Запада против России художник считает ущербной. По его мнению, чтобы одержать победу над коварным врагом, в том числе в информационной войне, необходимо иногда игнорировать законы, регламентирующие отношения между гражданами в мирное время.
«Я Конституцию уважаю, но не являюсь законопослушным человеком: нарушаю правила, когда мне кажется, что это надо. В боевых действиях выигрывают те спецподразделения, которые нарушают все известные и неизвестные законы войны», — заявил Людвиг Климов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Вообще жалеть творческих работников, которые решили уехать из своей страны в минуту тяжелых испытаний, художник считает, не стоит. По его словам, те, кто уехал, являются продуктом западной культуры, и толку от них стране, которая стремится жить по своим законам и традициям и хочет проводить суверенную политику, не будет никакого.
Вторичность многих аспектов нашей культуры, которая привнесена такими деятелями, как уехавшие из страны певцы и музыканты, является одним из источников внутренних проблем России, считает Людвиг Климов. Это рождает комплекс неполноценности и неуверенности в своих силах. И чтобы избавиться от них, необходимо чаще вспоминать тех деятелей культуры, которые были оригинальными в своем творчестве. Одним из них художник считает автора-исполнителя Владимира Высоцкого.
«В отличие от Пугачевой, которая не написала ни одной песни, Высоцкий пел только свои песни. И он был патриотом», — отметил Людвиг Климов.
Такими же патриотами и творческими личностями, которые не копировали своих западных коллег, по его словам, являются Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и сотни других отечественным певцов и музыкантов.
«Невозможно представить, чтобы какие-то вещи они делали только потому, что им за это деньги платят», — заявил Людвиг Климов.
Если российские деятели культуры будут стремиться, как и их предшественники, развивать свой талант и оригинальность, то им не только не придется лебезить перед американскими или европейскими коллегами, а наоборот – они обретут вес в их глаза и уважение. И на Западе начнут им подражать, так же как там начали подражать режиссеру Андрею Тарковскому и другим выдающимся россиянам.
«Я недавно пересмотрел «Солярис» Тарковского и его ремейк Стивена Содерберга. Ты, конечно, восхищаешься великолепной актерской игрой Джорджа Клуни, но один фильм с другим сравнивать невозможно. Это настолько вторичное искусство при всем количестве спецэффектов и так далее. Смотреть после Тарковского американское кино невозможно от слова совсем», — заявил Людвиг Климов.
Художник считает, что российским деятелям культуры не стоит стесняться быть патриотами. По его словам, патриотизм это четкая, ясная позиция, иногда даже идущая вразрез с общественными настроениями. Но в обстоятельствах, когда общественное мнение генерируется либеральной богемой, и эта псевдокультурная среда стремится доминировать в обществе вопреки его интересам, ничего другого не остается, как идти вразрез с его мнением, отметил Людвиг Климов.
Напомним, ранее актер и поэт Андрей Соколов раскритиковал российских артистов, которые сбежали из России после начала специальной военной операции. Он не хочет, чтобы они возвращались на Родину.