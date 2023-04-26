Художник Людвиг Климов объяснил, почему бежавшие деятели культуры не заслуживают прощения

СВО на Украине затронула все слои российского общества, и наиболее ярко это видно на примере творческой интеллигенции, в частности певцов и музыкантов, просто в силу их известности. Одни, например, Сергей Галанин, Владимир Киселев или Сергей Рогожин открыто выступили в поддержку СВО и поддерживают концертами наших бойцов и жителей на Донбассе, а другие, почуяв угрозу своим накоплениям и имуществу в западных странах, спешно покинули Россию. Впрочем, среди уехавших есть и такие, у кого не задалось на Западе и они не прочь вернуться обратно, удивляется их наглости президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов. По его мнению, российское общество должно выработать по отношению к ним четкую позицию, которая показывала бы, что предателям здесь не рады и пусть они не возвращаются.