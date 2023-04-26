Глава Роскосмоса Юрий Борисов: Россия продолжит сотрудничество со странами Азии, Африки и Европы

Россия не планирует самоизолироваться в космической отрасли и продолжит поддерживать связь с некоторыми странами Африки, Азии и Европы. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
На просветительском марафоне «Знание. Первые» Борисов отметил, что зарубежные коллеги «готовы, хотят и будут» работать с Россией по космическим вопросам. По его мнению, «космос должен быть вне политики», поэтому несмотря на ситуацию в мире, РФ открыта к международному сотрудничеству.
Ранее глава Роскосмоса направил письма о продлении работы на МКС до 2028 года руководителям космических агентств в США, Канаде, Японии и в других европейских странах.