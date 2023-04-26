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Пилоты потерпевшего крушение в Мурманской области самолета МиГ-31 успели катапультироваться

Происшествия
Пилоты потерпевшего крушение в Мурманской области самолета МиГ-31 успели катапультироваться

Пилотировавшие военный сверхзвуковой самолет МиГ-31 летчики успели покинуть воздушное судно.

Ранее поступила информация, что боевая машина потерпела крушение в Мурманской области, предположительно рядом с городом Мончегорск. Как сообщает источник ФАН, оба пилота успели катапультироваться. В районе крушения были замечены двое парашютистов.

Ранее ФАН опубликовал видео момента крушения сверхзвукового самолета МиГ-31. На кадрах очевидцев можно увидеть стремительно падающую военную машину, объятую пламенем.
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