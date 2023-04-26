Житель Новосибирской области привез из командировки в Конго малярию

Мужчина привез в Новосибирскую область из командировки в Конго малярию. Новосибирец вернулся домой в начале текущего года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Как пишет сетевое издание Om1.ru, малярия является тяжелым инфекционным заболеванием, весьма распространенным в тропиках и субтропиках. Болезнь переносят малярийные комары. Инкубационный период продолжается от недели до месяца при тропической и до трех лет при других формах заболевания. При запущенном случае человек может умереть.
Медики советуют при выезде в страны Африки, Юго-Восточной Азии и прочие тропики обрабатывать репеллентами одежду и тело. Дома следует пользоваться сеткой на окнах и дверях, по вечерам активировать электрофумигаторы.
При повышении температуры тела после поездки нужно сразу обратиться за медпомощью. Профилактические медикаменты надо принимать перед выездом в очаг, в период пребывания в стране и еще 30 дней после возвращения, предупреждают в ведомстве.