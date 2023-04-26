Житель Новосибирской области привез из командировки в Конго малярию

Как пишет сетевое издание Om1.ru, малярия является тяжелым инфекционным заболеванием, весьма распространенным в тропиках и субтропиках. Болезнь переносят малярийные комары. Инкубационный период продолжается от недели до месяца при тропической и до трех лет при других формах заболевания. При запущенном случае человек может умереть.