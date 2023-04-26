«Искусство и культура — это главное»: балерина Светлана Захарова рассказала о важности премии BraVo

25 апреля во время церемонии вручения на сцене Большого театра выступили: молодой пианист с мировым именем Иван Бессонов, сопрано из Китая Чжан Лей, флейтистка из Турции Шефики Кутлуер, баритон из Казахстана Азамат Желтыгузов, а также звезды классической сцены из Сербии, Венгрии и других стран.