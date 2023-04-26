«Искусство и культура — это главное»: балерина Светлана Захарова рассказала о важности премии BraVo

На Исторической сцене Большого театра России прошла церемония вручения награды V Международной профессиональной музыкальной премии Bravo. Лауреатами премии стали лучшие представители классического искусства.
Торжественное мероприятие объединило самых ярких представителей классического искусства из разных стран. В этом году лауреатами BraVo стали: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, дирижер Владимир Федосеев, оперная певица Хибла Герзмава и другие.
«Конечно, это очень важная премия для нашей страны. Приятно, когда тебя награждают, когда тебя выбирают среди многих. Поэтому, мне кажется, искусство и культура — это самое главное, что нас объединяет», — отметила в разговоре с корреспондентом ФАН Светлана Захарова.
Исполнительный продюсер премии BraVo Юрий Андрейчук подчеркнул, что премия продолжает сохранять свой международный статус. В этом году в мероприятии приняли участие представители классической сцены из десяти стран, а среди почетных гостей были главы и сотрудники дипломатических миссий из 20 государств.
«Должен сказать, что ежегодно в премии BraVo принимают участие как классические, так и популярные исполнители. Мы с огромным удовольствием приветствовали их в Москве. Российская публика любит и ценит исполнителей за их талант», — отметил Юрий Андрейчук.
25 апреля во время церемонии вручения на сцене Большого театра выступили: молодой пианист с мировым именем Иван Бессонов, сопрано из Китая Чжан Лей, флейтистка из Турции Шефики Кутлуер, баритон из Казахстана Азамат Желтыгузов, а также звезды классической сцены из Сербии, Венгрии и других стран.