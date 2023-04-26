Журналист la Repubblica получил ранение во время атаки БПЛА в Херсонской области

Итальянский журналист, сотрудник газеты la Repubblica Коррадо Дзунино был ранен на территории Херсона во время атаки беспилотника. Об этом в Twitter (ограничен Роскомнадзором на территории РФ) написал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Политик отметил, что представитель СМИ был ранен в плечо. В данный момент журналист чувствует себя нормально. Сейчас Дзунино находится под наблюдением итальянского посольства в Киеве. Государственный деятель выражает солидарность главному редактору газеты la Repubblica Маурицио Молинари.
Таяни также отметил, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заверил его в полном сотрудничестве со стороны представителей Киева. Министр иностранных дел Италии заявил, что о произошедшем инциденте уже знает премьер-министр Джорджа Мелони.
Ранее два журналиста азербайджанской службы «Голоса Америки»✱ (призвана в РФ организацией-иноагентом) были ранены на Украине.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами