Журналист la Repubblica получил ранение во время атаки БПЛА в Херсонской области

Таяни также отметил, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заверил его в полном сотрудничестве со стороны представителей Киева. Министр иностранных дел Италии заявил, что о произошедшем инциденте уже знает премьер-министр Джорджа Мелони.