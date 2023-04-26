Рэпер SCALLY MILANO в официальном обращении к Мизулиной заявил, что не намеревался пропагандировать наркотики

Рэпер SCALLY MILANO после скандала вокруг концерта в Санкт-Петербурге обратился к Лиге Безопасного Интернета и к ее председателю Екатерине Мизулиной. Артист заверил, что не намеревался пропагандировать наркотики в треках.
Официальное обращение рэпер опубликовал в личном Telegram-канале. SCALLY MILANO заявил, что сам не употребляет такие вещества и не нарушал российское законодательство. Артист подчеркнул, что осознал свои ошибки.
«Мы с командой начали работу над удалением с площадок треков, в которых могут быть использованы слова или выражения, попадающие под понятие нарушения закона», — написал рэпер.
Певец отметил, что на фоне последних событий он решил поменять тематику творчества на позитивную манеру. После скандала SCALLY MILANO осознал влияние песен на умы слушателей.
Мизулина обратила внимание на треки рэпера после сообщений о приеме наркотиков несовершеннолетними на его концерте. После этого председатель Лиги безопасного интернета предложила привлечь SCALLY MILANO к уголовной ответственности.