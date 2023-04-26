Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал третьим в рейтинге лучших бойцов UFC по версии Sherdog

Российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов замыкает тройку лучших бойцов 2010-х гг. по версии издания Sherdog.
В лидеры рейтинга выбился американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, хотя он и обладает поясом в тяжелом весе. На второй позиции идет соотечественник Джонса — экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон. Кроме перечисленных бойцов в этот список «лучших из лучших» ожидаемо попал и легендарный ирландец Конор Макгрегор.
Нурмагомедов три раза защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого он завершил профессиональную карьеру, так и оставшись непобежденным. Атлет закончил все 29 поединков победами.
Другой российский боец, выступающий в лиге UFC, Петр Ян на турнире по смешанным единоборствам Fight Night 221 в Лас-Вегасе проиграл бой грузинскому спортсмену Мерабу Двалишвили, информирует портал «Риамо».