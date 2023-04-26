Россиянин Хабиб Нурмагомедов стал третьим в рейтинге лучших бойцов UFC по версии Sherdog

В лидеры рейтинга выбился американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, хотя он и обладает поясом в тяжелом весе. На второй позиции идет соотечественник Джонса — экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон. Кроме перечисленных бойцов в этот список «лучших из лучших» ожидаемо попал и легендарный ирландец Конор Макгрегор.