Ответ Владимира Путина на арест западных активов РФ привел в восторг читателей китайских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал документ, который в случае изъятия или ограничения прав на активы РФ за рубежом введет внешнее управление активами недружественных государств в стране. Читатели китайской газеты «Гуаньча» поддержали такое решение.
Читатели издания написали, что Владимир Путин все сделал правильно. По словам комментаторов, ситуация с захватом активов РФ Евросоюзом и США доказала всему миру, что им нельзя доверять. С «бандитскими странами» следует поступать именно так.
«Конечно, нужно отвечать зеркально. Когда мы говорим с этими низкосортными американскими политиками, нужно действовать только их собственными методами», — пишет один из читателей «Гуаньча».
Подписанный российским лидером документ подразумевает, что в случае сценария с изъятием или ограничением прав на активы РФ в других странах обязанности временно управляющего иностранным имуществом будет выполнять Росимущество, передает RT. Отмечается, что указ не лишает зарубежных владельцев их активов, а внешнее управление носит временный характер.