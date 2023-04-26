Самарский адвокат оценил идею запрета пользоваться электросамокатами попавшимся на пьяной езде

Реагируя на предложение Хамзаева пожизненно лишать возможности пользоваться электросамокатами тех россиян, которые были уличены в пьяном вождении, Самородов отметил, что это слишком поспешная и радикальная мера. Как пояснил Самородов, даже провинившихся автомобилистов, которые представляют гораздо большую угрозу, так не наказывают, сообщает «СОВА».