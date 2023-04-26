Самарский адвокат оценил идею запрета пользоваться электросамокатами попавшимся на пьяной езде

Кандидат юридических наук, самарский адвокат Ярослав Самородов удивился инициативе депутата Госдумы России Султана Хамзаева.
Реагируя на предложение Хамзаева пожизненно лишать возможности пользоваться электросамокатами тех россиян, которые были уличены в пьяном вождении, Самородов отметил, что это слишком поспешная и радикальная мера. Как пояснил Самородов, даже провинившихся автомобилистов, которые представляют гораздо большую угрозу, так не наказывают, сообщает «СОВА».
При этом Самородов напомнил, что в новых ПДД совсем недавно появились ограничения по скорости движения на электросамокатах и местам их использования. Поэтому стоит накопить опыт применения новых правил, прежде чем пожизненно запрещать арендовать средство индивидуальной мобильности (СИМ) подвыпившим пользователям.